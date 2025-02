Mit drei Niederlagen blickt der VfB auf eine Arbeitswoche zum Vergessen zurück. Diverse Baustellen beschäftigen das Team, das am Dienstag gegen den FC Augsburg ein wichtiges DFB-Pokal-Viertelfinale vor der Brust hat.

Heiko Hinrichsen 02.02.2025 - 13:56 Uhr

Wie schnell sich die Dinge ändern: Es ist gerade mal eine starke Woche her, da grüßte der VfB nach vier Siegen zu Beginn des Jahres 2025 ungeschlagen von der Sonnenseite des Fußballgeschäfts. Dann erschien der große Showdown in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Horizont, was bereits im Vorfeld in Mainz (0:2) für etwas Ablenkung gesorgt hat. Im Nachgang des fußballerischen Erdbebens gegen den französischen Meister (1:4) ist nun klar: Die Stuttgarter haben komplett ihren Flow verloren.