Ein schwacher Torhüter Alexander Nübel und ein Kapitän Atakan Karazor in der Formkrise – dazu Rot für Ameen Al-Dakhil, der sich überrumpeln lässt. Der VfB zeigt sich defensiv nicht reif für höhere Aufgaben.

Heiko Hinrichsen 30.03.2025 - 14:30 Uhr

Zu guter Letzt hatte der VfB am Samstagabend vor 58 000 Fans in der ausverkauften Frankfurter Arena doch noch einen Rekord aufgestellt – allerdings war dies nur einer für Zyniker. Durch die Rote Karte von Ameen Al-Dakhil, der den Eintracht-Stürmer Hugo Ekitiké als letzter Mann per Ringer-Einlage zu Boden warf, hat der VfB sein historisches Konto an Bundesliga-Platzverwiesen auf 151 geschraubt. Kein Club hat mehr zu bieten, was allerdings auch mit der langen Präsenz des Vereins in Deutschlands Topliga zu tun hat.