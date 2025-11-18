VfB Stuttgart Der VfB will mit Nartey verlängern – unter einer Voraussetzung
Der Däne überrascht in dieser Saison in mehrfacher Hinsicht – und könnte langfristig zu einem wichtigen Faktor beim VfB werden. Die Gespräche starten in Kürze.
Es ist noch nicht lange her, da war Nikolas Nartey weit weg von Pässen, Flanken und Schüssen. Sehr weit sogar. Von Sommer 2023 bis Sommer 2025 bestand der Alltag des Mittelfeldspielers des VfB Stuttgart aus Dingen, die ein Fußballprofi am liebsten so schnell wie möglich hinter sich lässt. Reha, Einzeltraining, Kraftraum. Eine Schädigung des Knorpels im Kniegelenk hatte Nartey die zweijährige Pause aufgezwungen und viel Beharrlichkeit erfordert. Inzwischen lässt sich festhalten: Die Schufterei hat sich ausgezahlt.