VfB Stuttgart Der VfB zahlt wieder einmal Lehrgeld
Bei Fenerbahce hat der VfB wieder einmal Lehrgeld bezahlt. Nur wenn sich das ändert, wird der Club sein Ziel erreichen können, meint unser Redakteur Philipp Maisel.
Nach einem Spiel wie dem des VfB Stuttgart bei Fenerbahce SK ist es eigentlich einfach, Gründe für die Niederlage zu benennen. Angefangen bei Angelo Stillers Aussetzer, über den zurückgenommenen Elfmeter, bis zur Riesenchance von Deniz Undav in der Schlussphase, die den verdienten Ausgleich bedeutet hätte.