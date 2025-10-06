 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Deshalb hat Platz vier nur wenig Aussagekraft

VfB Stuttgart Deshalb hat Platz vier nur wenig Aussagekraft

VfB Stuttgart: Deshalb hat Platz vier nur wenig Aussagekraft
1
Torjäger Ermedin Demirovic, Trainer Sebastian Hoeneß: Auch nach dem Sprung auf Platz vier gibt es beim VfB Stuttgart Redebedarf. Foto: Imago/kolbert-press

Der VfB Stuttgart steht auf einem Champions-League-Platz, ist nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky aber (noch) kein Spitzenteam – und die schweren Gegner kommen erst.

Das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim stand unter dem Motto „Bildung“: Die Akademie des Fußball-Bundesligisten, die sich diesem Thema widmet, präsentierte im Stadion ihre Angebote. Dazu passend stellte sich nach dem 1:0-Sieg der VfB-Kicker die Frage: Welche Erkenntnisse lassen sich aus diesem Auftritt ziehen?

 

Die positiven Punkte vorneweg: Der VfB ist durch den dritten Heimsieg in Serie auf Platz vier gesprungen, vor eigenem Publikum weiter ohne Gegentor und hat es geschafft, nur drei Tage nach der Pleite in der Europa League beim FC Basel eine erstaunliche Energieleistung abzurufen. Die Spieler zeigten großen Siegeswillen und liefen insgesamt 122 Kilometer, weshalb Trainer Sebastian Hoeneß zurecht konstatierte, dass sein Team sich auf dem richtigen Weg befindet. Und trotzdem täuscht der vierte Tabellenplatz – denn eine Spitzenmannschaft ist der VfB (noch) nicht.

Erst Angelo Stiller bringt die nötige Struktur

Auch gegen den 1. FC Heidenheim war, vor allem in der ersten Hälfte, zu sehen, wie schwer sich der VfB gegen tief stehende Kontrahenten tut, die nur auf Konter lauern. Spielerisch ging wenig bis nichts, es fehlte an Dynamik, Tempo und Ideen. Erst die Einwechslung des bis dahin geschonten Angelo Stiller brachte die nötige Struktur (57.).

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Zähe Partie – aber Bilal El Khannouss findet die Lücke

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Zähe Partie – aber Bilal El Khannouss findet die Lücke

Der VfB Stuttgart hat am sechsten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim 1:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.

Kurz danach fiel das Siegtor durch Bilal El Khannouss, nach dem der VfB es allerdings versäumte, den zweiten Treffer nachzulegen und die Partie zu entscheiden. Damit haderte Sebastian Hoeneß, und auch das völlig zurecht.

Zwei Gewinner-Typen: Torschütze Bilal El Khannouss (li.) und Abwehrchef Jeff Chabot. Foto: Imago/Baumann

Dies lässt nur einen Schluss zu: Der Coach weiß Position vier ganz sicher richtig einzuschätzen. Erst recht, weil der VfB bisher noch gegen kein Top-Team gespielt hat. Die Partien gegen den FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt stehen noch aus. Folglich hat das Zwischenzeugnis nach sechs Spieltagen auch nicht allzu viel Aussagekraft. Trotz des vierten Platzes würde vermutlich selbst die vereinseigene Bildungsakademie angesichts der verpatzten Auswärtsaufgaben bei Union Berlin und in Freiburg keine bessere Note als 2,5 vergeben – vor den wirklich harten Prüfungen gibt es spielerisch noch reichlich Luft nach oben.

Weitere Themen

VfB Stuttgart: Zagadou trifft bei Sieg des VfB II

VfB Stuttgart Zagadou trifft bei Sieg des VfB II

Die Stuttgarter gewinnen bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim und machen in der Tabelle der dritten Liga einen Sprung.
Von David Scheu
VfB Stuttgart gegen Heidenheim: „Der Sieg war hochverdient“

VfB Stuttgart gegen Heidenheim „Der Sieg war hochverdient“

Nach dem 1:0 des VfB gegen den 1. FC Heidenheim haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von David Scheu und Matthias Kapaun
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart gegen Heidenheim: Viel Arbeit, großer Jubel – wie sich der VfB oben festsetzt

VfB Stuttgart gegen Heidenheim Viel Arbeit, großer Jubel – wie sich der VfB oben festsetzt

Die Stuttgarter tun sich gegen den FCH lange schwer, steigern sich dann aber in mehreren Bereichen und gehen mit einer starken Ausgangslage in die Pause. Unsere Analyse.
Von David Scheu
X-Reaktionen zum VfB Stuttgart: „El Khabumm schlägt wieder zu!“

X-Reaktionen zum VfB Stuttgart „El Khabumm schlägt wieder zu!“

Der VfB Stuttgart hat sich durch einen 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim auf Platz vier in der Bundesliga geschoben. Bei X stand vor allem der Siegtorschütze im Mittelpunkt.
Von Henning Jochum
1:0 gegen Heidenheim: VfB Stuttgart feiert dritten Heimsieg in Folge – Rang vier

1:0 gegen Heidenheim VfB Stuttgart feiert dritten Heimsieg in Folge – Rang vier

Mit einem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim ist der VfB Stuttgart auf den vierten Tabellenplatz gesprungen. Für das Goldene Tor sorgte Neuzugang Bilal El Khannouss.
Ex-VfB-Stürmer: Dritter Treffer im vierten Spiel – Woltemade schießt Newcastle zum Sieg

Ex-VfB-Stürmer Dritter Treffer im vierten Spiel – Woltemade schießt Newcastle zum Sieg

In seinem vierten Premier-League-Spiel gelingt Nick Woltemade bereits sein dritter Treffer. Dank des Siegs gegen Nottingham rückt Newcastle ins Mittelfeld vor.
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News 200 Jahre – der VfB ehrt vier Clublegenden

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim: Das Spiel im Liveticker

VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen den 1. FC Heidenheim 1846. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
Weltmeister des VfB Stuttgart: „Mega“ – Leo Neugebauer und der Glückwunsch der VfB-Fans

Weltmeister des VfB Stuttgart „Mega“ – Leo Neugebauer und der Glückwunsch der VfB-Fans

Vor zwei Wochen ist er Weltmeister im Zehnkampf geworden. Im „Sportstudio“ des ZDF sprach Leo Neugebauer über seinen Erfolg – und über das Glückwunsch-Banner der VfB-Fans.
Von Dirk Preiß
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Heidenheim Bundesliga Sebastian Hoeneß Angelo Stiller Meinung Kommentar
 