VfB Stuttgart Deshalb ist Sandrina Sprengel ein Weltklasse-Neuzugang
Die WM-Fünfte im Siebenkampf ist erst 21 Jahre alt und hat noch großes Steigerungspotenzial – obwohl sie parallel bei der Polizei ein duales Studium absolviert.
Schon fast sieben Jahre wohnt Sandrina Sprengel (21) in der Nähe der Stuttgarter Fußball-Arena. Erst im Internat des Olympiastützpunktes hinter der Gegengerade, mittlerweile in Untertürkheim. Sie interessiert sich sehr für die VfB-Kicker, ein Spiel des Teams hat sie aber noch nie gesehen. Doch es ist alles andere als ausgeschlossen, dass sie schon bald die Einladung zu einem Stadionbesuch erhalten wird. Denn Sandrina Sprengel trägt künftig das Trikot mit dem Brustring – weshalb der VfB von nun an auf eine Weltklasse-Doppelspitze bauen kann. In der Leichtathletik.