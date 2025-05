VfB Stuttgart: Deshalb zeigten beide Fanlager Spruchbänder während des Spiels

So ein Pokalfinale bringt ja meist einige Begleiterscheinungen mit sich. So sind Tausende Fans beider Lager in Berlin – über Tage übernehmen sie und ihre Farben die Stadt. Weit über 100 000 Fans der Arminia und des VfB sollen es in diesen Tagen von Berlin gewesen sein. Sie stickerten unter anderem die Stadt voll – so wurde beispielsweise der Hertha-Fanshop am Breitscheidplatz dermaßen „umdekoriert“, dass er am Spieltag mit Franzosengitter und zwei Sicherheitsleuten eines privaten Unternehmens abgesichert wurde, damit man ihn überhaupt noch identifizieren konnte.