Der VfB begrüßt am Dienstagabend rund 600 geladene Gäste aus Sport und Gesellschaft. Die Eindrücke des Abends in der Liederhalle.
04.03.2026 - 07:55 Uhr
Ein Neujahrsempfang war es dieses Mal nicht, dafür ist 2026 nun doch schon zu weit fortgeschritten. So lud der VfB Stuttgart am Dienstagabend zum Frühjahrsempfang in den Beethoven-Saal der Liederhalle, der mit rund 600 geladenen Gästen bis auf den letzten Platz gefüllt war. Mit dabei: die Bundesliga-Mannschaft, die nach ihrem Training am Nachmittag in die Halle gekommen war und unweit der Bühne neben dem Damenteam Platz nahm.