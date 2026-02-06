Nicht zuletzt beim Africa-Cup haben Bundesliga-Profis Werbung in eigener Sache gemacht – und damit auch für ihre Vereine wie den VfB Stuttgart. Nun reagiert auch die Bundesliga.

Cedric Stedler 06.02.2026 - 08:00 Uhr

2,4 Millionen Follower hat Bilal El Khannouss vom VfB Stuttgart auf Instagram. Mit seiner Reichweite macht er nicht nur auf sich aufmerksam, sondern auch auf seinen Verein und die Bundesliga. Er ist längst nicht der einzige arabische Spieler im deutschen Oberhaus: Spieler wie Ibrahim Maza (Bayer 04 Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) oder Badredine Boanani (ebenfalls VfB Stuttgart) erhöhen die Sichtbarkeit der Liga in der arabischen Welt.