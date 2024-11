Beim VfB hat sich ein erstaunlich großer Stamm an Profis herausgebildet, die fast immer spielen und teamintern viel Respekt genießen. Für wen die Belastung besonders hoch ist und warum sich kurzfristig dennoch keine Pause anbahnt.

David Scheu 05.11.2024 - 16:15 Uhr

Rotation, Schonung, Belastungssteuerung. Beim VfB Stuttgart haben ganz neue Vokabeln an Bedeutung gewonnen, seitdem das Team in dieser Saison in einem dritten Wettbewerb am Ball ist – und in der Champions League acht zusätzliche Partien absolviert. Mindestens. Es wäre deshalb alles andere als überraschend, würde Cheftrainer Sebastian Hoeneß seine Startelf an diesem Mittwoch gegen Atalanta Bergamo (21 Uhr) wieder auf einigen Positionen umstellen im Vergleich zur jüngsten Partie bei Bayer Leverkusen. Ebenso wahrscheinlich ist aber zugleich, dass manche Spieler davon unberührt sein werden.