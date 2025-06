Der VfB kann in der Saison 2025/26 jahrelange Einnahmen durch internationale Medienerlöse generieren – sogar mehr als zuletzt in der Champions League.

Die große Chance auf TV-Millionen in der Europa League

Wenn ab September das Flutlicht auf internationaler Bühne wieder angeht, wird für den VfB Stuttgart einiges anders sein als in der Vorsaison. Auf die Champions-League-Hymne müssen die Fans ebenso verzichten wie auf Partien gegen Real Madrid oder Juventus Turin, auch die Siegprämien des europäischen Fußballverbands Uefa sind in der Europa League deutlich geringer als in der Königsklasse.