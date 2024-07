Bleibt Claus Vogt Präsident des VfB? Kommt der neue Wahlausschuss? Wir sind bei der Mitgliederversammlung in der Porsche-Arena vor Ort und berichten über die aktuellen Entwicklungen.

David Scheu 28.07.2024 - 10:00 Uhr

Es steckt viel Brisanz in der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart, die an diesem Sonntag um 11 Uhr in der Porsche-Arena beginnt und sich über mehrere Stunden erstrecken wird: Auf der Tagesordnung stehen Abwahlanträge gegen Präsident Claus Vogt und seinen Stellvertreter Rainer Adrion, zudem wird über die Einführung eines Wahlausschusses abgestimmt – dessen Mitglieder auch gleich gewählt werden sollen, falls der Antrag die nötige Zustimmung von mindestens 75 Prozent erhält.