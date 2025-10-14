Bei zwölf Spielern aus dem Kader des Pokalsiegers hat es eine Veränderung bei den Marktwerten gegeben. Wir präsentieren die aktuellsten Einordnungen.

Carlos Ubina 14.10.2025 - 13:00 Uhr

Die Marktwerte des Internetportals „transfermarkt.de“ sind schon ein Klassiker – weil sie sowohl den Fachleuten als auch den Fans als Richtgröße für eventuelle Ablösesummen von Fußballprofis dienen. Jetzt sind die neuesten Einordnungen da – und beim VfB Stuttgart bringen sie einen klaren Gewinner hervor: Chema. Neben dem 20-jährigen Mittelfeldspieler ging es auch für andere Spieler hoch. Doch eine Reihe von Verlierern gibt es ebenfalls, darunter ein EM-Teilnehmer. Schauen Sie sich die aktuellsten Bewertungen in unserer Bildergalerie an.