  Die Saison 2025/26 mit Nick Woltemade – der VfB blickt nach vorne

VfB Stuttgart Die Saison 2025/26 mit Nick Woltemade – der VfB blickt nach vorne

VfB Stuttgart: Die Saison 2025/26 mit Nick Woltemade – der VfB blickt nach vorne
16
Der VfB plant die anstehende Saison mit Nick Woltemade. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Muelle

Die Mitspieler reagieren erleichtert auf das Ende des Pokers, der Sportvorstand berichtet von offenen Gesprächen. Welche Rolle der Stürmer beim VfB nun einnehmen soll.

Sport: David Scheu (dsc)

Dass Begegnungen mit der Innenverteidigung des FC Bayern kein Zuckerschlecken sind, braucht man niemandem im Detail zu erläutern. Der VfB Stuttgart hat sie am Wochenende im Supercup in Hülle und Fülle gemacht – ganz besonders Nick Woltemade. Es waren harte Duelle mit Jonathan Tah und vor allem Dayot Upamecano, mit ständigem Körperkontakt und hoher Intensität, oft an der Grenze des Erlaubten. In vorderster Linie wurde der Stuttgarter Mittelstürmer als ständiger Adressat der Bälle in die Tiefe schnell zu einem der Hauptdarsteller der 90 Minuten – wobei: Diese Rolle war ihm an diesem Tag ja schon im Vorhinein sicher. Denn natürlich, niemand hatte etwas anderes erwartet, bestimmte der von den Bayern umworbene 23-Jährige auch wieder die Themen vor und nach Anpfiff.

 

Nur: Künftig dürften diese Diskussionen nachlassen. De Stuttgarter nämlich haben den Transferpoker nach sieben Wochen für beendet erklärt, ganz explizit und ohne Interpretationsspielraum. Kurz vor dem Spiel bestätigte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle, dass es ihm sehr ernst ist mit der gesetzten Frist für einen Wechsel bis spätestens zum Supercup: „Die Akte ist geschlossen. Nick ist unser Spieler und wird nächste Saison bei uns Fußball spielen. Von daher ist das erledigt.“ Auch ein neuerliches erhöhtes Angebot des Rekordmeisters ändere das nicht mehr: „Das weiß auch Bayern München.“ Insgesamt drei Offerten waren im Verlauf des Sommers eingegangen, zuletzt eine über rund 60 Millionen Euro – alle haben sie den VfB nicht dazu bewogen, den Stürmer mit einem Arbeitspapier bis 2028 ohne Ausstiegsklausel ziehen zu lassen.

Die Fans stehen hinter Woltemade

Teamintern hat man den verbalen Schlussstrich genau registriert. „Es ist gut, dass er bleibt“, sagt Sturm-Kollege Deniz Undav, „Nick hat sich nicht beeinflussen lassen und hart trainiert.“ Und in der Kabine, versichert Kapitän Atakan Karazor, sei Woltemade voll integriert, lache und witzele auch mal: „Nick ist ein ganz wichtiger Faktor im Team. Nicht nur fußballerisch, auch menschlich. Er bleibt für uns als Mannschaft eine Riesen-Bereicherung.“

Sebastian Hoeneß war zufrieden mit dem Auftritt von Nick Woltemade. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Öffentlich selbst geäußert hat sich die Hauptperson der Causa zwar nach wie vor nicht, intern geredet wurde aber natürlich jede Menge. Beim VfB geht man fest davon aus, dass der Stürmer trotz des geplatzten Wechsels an die Form der vergangenen Rückrunde anknüpfen kann. „Wir haben mit ihm offen und transparent über die Situation gesprochen“, sagt Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, „wir freuen uns auf einen motivierten Nick in der kommenden Saison.“ Und legt man die Reaktionen des Anhangs zugrunde, ist auch hier keine ablehnende Haltung zu erwarten. Nicht ein Pfiff war am Samstag zu hören, Woltemades Name hallte beim Verlesen der Aufstellung vor Anpfiff mindestens so laut wie die anderen zehn der Stuttgarter Startelf aus der Kurve.

Der Blick geht damit auch nach vorne. Weg von Wechselfragen, hin zu sportlichen Themen. Dort soll Woltemade in der kommenden Saison einen Fixpunkt im Angriff bilden, die vielen Aktionen gegen die Bayern zeugen von seiner Bedeutung. „Nick hat wieder richtig Spielwirkung gehabt“, lobt Trainer Sebastian Hoeneß, „er hat geackert bis zum Schluss, ist vorne angelaufen und hat ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Entwicklungspotenzial – auch im Vergleich zu den Bayern – zeigte sich am Wochenende gleichwohl ebenfalls. Stichwort Kaltschnäuzigkeit. Die bewies der Münchner Starstürmer Harry Kane in der 18. Minute, als ihm nach einer missglückten Klärungskation von VfB-Verteidiger Luca Jaquez der Ball vor die Füße fiel und er trocken per Volley zur Führung traf. Sieben Minuten später vergab Woltemade auf der Gegenseite eine mindestens ebenso große Gelegenheit, als er nach einem Undav-Steckpass Bayern-Torhüter Manuel Neuer freistehend anschoss. „Natürlich hatte er auch ein Riesending auf dem Fuß“, so Hoeneß – was im Übrigen auch für Undav galt, der zuvor von der Strafraumgrenze freie Schussbahn hatte und ungefährlich-mittig abschloss. „Da muss ein Tor fallen“, monierte der VfB-Trainer mit Blick auf besagter Phase Mitte des ersten Durchgangs, „das waren schon gute Chancen.“

Das Thema Effizienz nimmt der VfB also in die Trainingswoche mit – wie auch die Arbeit am Defensivverhalten. Auch beim zweiten Gegentreffer agierten die Stuttgarter nicht fehlerfrei, rückten gegen schnell umschaltende Bayern auf und gaben so Räume frei. Die Münchner nutzten sie in Person von Neuzugang Luis Diaz, der eine Flanke von Serge Gnabry einköpfte (77.). Der 1:2-Anschlusstreffer von Jamie Leweling in der Nachspielzeit per Kopf nach einem langen Einwurf kam zu spät, sodass der erste Titel der Saison nach München ging. Nach einer Partie, in der die Stuttgarter dem Rekordmeister viel abverlangten.

„Wir haben über weite Strecken eine gute Vorbereitung gespielt, müssen uns aber immer noch Dinge erarbeiten“, so Hoeneß. Das wolle und müsse man schnell tun. Denn am Samstag beginnt sie, die neue Saison in der Fußball-Bundesliga – mit einem unangenehmen Spiel bei Union Berlin an der Alten Försterei, wo man gut aus den Startlöchern kommen will. Und das mit Nick Woltemade.

