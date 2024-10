In der zweiten Länderspielpause der laufenden Saison sind wieder zahlreiche VfB-Profis für ihr Land im Einsatz. Wir zeigen, wer wann gegen wen spielt.

Felix Mahler 08.10.2024 - 10:15 Uhr

Der VfB Stuttgart stellt im DFB-Team von Julian Nagelsmann den mit Abstand größten Block mit sechs Spielern. Neben Torhüter Alexander Nübel, Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt, Mittelfeldregisseur Angelo Stiller, Flügelspieler Chris Führich und Stürmer Deniz Undav wurde auch Flügelspieler Jamie Leweling erstmalig für die A-Nationalmannschaft nominiert. Elf Mal lief er für die U 21 Deutschlands auf. Zum Aufeinandertreffen mit VfB-Stürmer Ermedin Demirovic und Bosnien und Herzegowina kommt es am Freitag in Zenica. Drei Tage später geht es in München gegen die Niederlande. Beide Nations-League-Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen.