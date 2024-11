Die beiden Youngster sind derzeit fest bei den Profis dabei – aus zwei unterschiedlichen Gründen. Und die Aussichten auf weitere Einsätze stehen in naher Zukunft nicht schlecht. Vor allem auf dem Flügel.

David Scheu 29.11.2024 - 11:36 Uhr

Fast ging es ja ein bisschen unter, aber bei der bitteren 1:5-Pleite bei Roter Stern Belgrad gab es aufseiten des VfB Stuttgart auch ein erfreuliches Debüt zu vermelden: Flügelstürmer Benjamin Boakye (19) wurde in der Schlussphase eingewechselt, womit ein weiterer Youngster aus dem eigenen Nachwuchs nun auch in puncto Pflichtspiele bei der Lizenzspieler-Mannschaft angekommen ist. Vor drei Wochen war bereits Jarzinho Malanga (18) in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (0:2) erstmals für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß aufgelaufen.