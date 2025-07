Keine VfB-Tickets? Die Alternative lautet: Spiele des VfB Stuttgart live in Bars und Kneipen per Livestream (Sky, DAZN, RTL+) in Stuttgart und der Region schauen. Eine Übersicht.

Michael Bosch Philipp Maisel , Christian Pavlic und 23.07.2025 - 15:10 Uhr

An Karten für die Partien des VfB Stuttgart zu kommen, dieses Vorhaben gleicht in letzter Zeit einem Glücksspiel. Der Run auf Tickets – egal ob für Auswärts- oder Heimspiele – ist nicht erst seit der Vizemeisterschaft in der Saison 2023/24 groß – hat nun aber noch einmal zugenommen.