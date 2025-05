Auch ein Toptalent des jüngeren A-Jugend-Jahrgangs ist dabei: Welche Youngsters sich in der dritten Liga zuletzt ins Blickfeld von Sebastian Hoeneß gespielt haben und wie die Optionen für die kommende Saison aussehen.

David Scheu 13.05.2025 - 11:58 Uhr

Ein letzter Schritt fehlt noch zum großen Ziel: Holt die U 21 des VfB Stuttgart an diesem Samstag (13.30 Uhr) am finalen Spieltag gegen Rot-Weiss Essen mindestens einen Punkt, spielt sie auch in der kommenden Saison sicher in der dritten Liga – der höchstmöglichen Spielklasse für eine zweite Mannschaft in Deutschland mit dem kleinstmöglichen Abstand zum Stuttgarter Bundesliga-Team. Dessen Cheftrainer verfolgt das Ganze mit großem Interesse. „Das ist für uns alle wichtig“, betont Sebastian Hoeneß, „ich bin überzeugt, dass Entwicklungen schneller vollzogen werden, je höher du spielst und je größer die Anforderungen sind.“