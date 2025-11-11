Die nächste Länderspielpause steht an. Diese Profis des VfB Stuttgart sind in der WM-Qualifikation und bei Testspielen unterwegs.

Nach zehn Spielen in der Bundesliga war vor allem der vergangene Monat für den VfB Stuttgart ein intensiver: Mit gleich sieben Partien in 23 Tagen – national und international – hat der Bundesligist einen enorm anspruchsvollen Block absolviert. Nun folgt, zumindest für einige, eine kleine Verschnaufpause. Die nächste Länderspielpause steht an. Auch einige VfB-Profis machen sich im Nationaltrikot auf die Reise.

 

DFB-Kader ohne Angelo Stiller: VfB zeigt sich überrascht - Stiller: „Kein Kommentar"

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die anstehenden Länderspiele diesmal lediglich zwei VfB-Profis nominiert: Flügelspieler Jamie Leweling und Torhüter Alexander Nübel. Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav wurden hingegen erneut nicht in den DFB-Kader berufen.

Doch ganz ohne weitere VfB-Beteiligung läuft die Länderspielpause nicht ab. Im Gegenteil: Mehrere Stuttgarter stehen für ihre jeweilige Nation im Aufgebot. Welcher Spieler ist für welches Land im Einsatz? In der Bildergalerie gibt es den Überblick.