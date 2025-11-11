Die nächste Länderspielpause steht an. Diese Profis des VfB Stuttgart sind in der WM-Qualifikation und bei Testspielen unterwegs.

Laura Wallenfels 11.11.2025 - 08:00 Uhr

Nach zehn Spielen in der Bundesliga war vor allem der vergangene Monat für den VfB Stuttgart ein intensiver: Mit gleich sieben Partien in 23 Tagen – national und international – hat der Bundesligist einen enorm anspruchsvollen Block absolviert. Nun folgt, zumindest für einige, eine kleine Verschnaufpause. Die nächste Länderspielpause steht an. Auch einige VfB-Profis machen sich im Nationaltrikot auf die Reise.