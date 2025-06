VfB Stuttgart: Drei einstige Toptalente des VfB stecken in der Sackgasse

Sie sind voller Hoffnung gekommen, denn der Wechsel zum VfB Stuttgart verhieß ihnen eine blendende Zukunft als Fußballprofi. So war es bei Mohamed Sankoh und Wahid Faghir. Doch dann ist alles anders gelaufen als gewünscht. Ebenso bei Thomas Kastanaras, der schon als Kind das Trikot mit dem Brustring trug. Auch er strebte in die Bundesliga. Jetzt stecken die Stürmer in einer Sackgasse. Die Verträge laufen in einem Jahr aus, Leihen kommen deshalb nicht mehr in Frage. Die Perspektiven sind also lange nicht mehr so gut wie vor wenigen Jahren. Zurzeit ist für Sankoh, Faghir und Kastanaras selbst ihre Rolle im Kader des VfB II nicht klar, weil sie für die dritte Liga zu teuer sind. Ein Überblick über die Entwicklung von drei einstigen Toptalenten. Mohamed Sankoh Mit 16 Jahren schloss er sich dem VfB an. Der damalige Jugendchef Thomas Krücken wollte Mohamed Sankoh unbedingt haben. Weil er in dem Niederländer außergewöhnliches Potenzial sah – mit seiner Schnelligkeit und seiner körperlichen Wucht. Sankoh hielt zunächst auch, was er versprach. Mit einem Profivertrag ausgestattet, rückte er schon bald von der U 19 in den Bundesligakader auf – und er hatte seinen Moment. Zum Ligaauftakt am 14. August 2021 wurde Sankoh eingewechselt und stürmte wenig später auf das Tor der SpVgg Greuther Fürth zu. Es kam zum verhängnisvollen Zusammenstoß mit dem Torhüter Sascha Burchert. Das Knie ging kaputt – und seither ist nichts mehr wie es war.