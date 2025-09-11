Der VfB Stuttgart muss am Samstag auf Nübel-Ersatz Fabian Bredlow verzichten. Stefan Drljaca rückt in den Fokus. Ein Mann aus dem Nachwuchs muss sich dagegen noch gedulden.
11.09.2025 - 18:00 Uhr
Die gute Nachricht vorneweg: Der VfB Stuttgart kann am Wochenende beim Landesduell gegen den SC Freiburg auf seinen gewohnten Rückhalt zwischen den Pfosten setzen. Alexander Nübel ist fit und wird spielen. Hinter ihm änderte sich allerdings die Situation – zumindest vorübergehend. Nübel-Ersatz Fabian Bredlow fällt mit Knieproblemen aus („nichts Schlimmes“, so Trainer Sebastian Hoeneß) und kann die Reise in den Breisgau nicht mit antreten.