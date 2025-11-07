VfB Stuttgart Ein Dosenöffner namens Bilal El Khannouss
Mit dem Tor zum 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam sorgte er für die sportliche Erlösung beim VfB. Erst 21 Jahre jung, wird Bilal El Khannouss für die Stuttgarter immer wichtiger.
Die über weite Strecken zähe Partie gegen die elf tapferen Feyenoord-Profis hatte gewiss ihre Längen. Doch dann kam der Moment, der eine ganze Weile in Erinnerung bleiben wird: Wie Bilal El Khannouss am Fünfmeterraum quasi in der Luft stand, wie er den Ball an die Unterkatte der Latte köpfte, ehe dieser einmal auftickte und schließlich im Rotterdamer Netz zappelte. „Er hat gezeigt, dass er ein Mann für die besonderen Momente ist“, lobte später der Trainer Sebastian Hoeneß den Torschützen zum 1:0 (84.). In der Nachspielzeit ließ dann Deniz Undav das 2:0 per Flachschuss folgen.