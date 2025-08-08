VfB Stuttgart Ein Hintertürchen bleibt für Nick Woltemade weiter offen
Bayerns Sportvorstand Max Eberl lässt sich bei Nick Woltemade weiter Spielraum. Was Transfer-Experte Michael Reschke, der für VfB und FCB arbeitete, verstehen kann.
Es bleibt bis auf weiteres dabei: Die Personalie Nick Woltemade, der trotz eines Vertrages bis 2028 beim VfB Stuttgart weiterhin allzu gerne schnellstmöglich für den FC Bayern München auflaufen würde, ist nicht final geklärt. Jetzt hat sich der FCB-Sportvorstand Max Eberl zu Wort gemeldet.