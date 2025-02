Der VfB gibt gegen den VfL Wolfsburg die Partie beim 1:2 in der Schlussphase aus den Händen. Doch nicht nur bei den Gegentoren agierte der Vizemeister ohne die nötige Konsequenz, findet Redakteur Heiko Hinrichsen.

Heiko Hinrichsen 16.02.2025 - 06:00 Uhr

Diese Niederlage gegen den VfL Wolfsburg kam unmittelbar nach dem Triumph von Dortmund ziemlich unerwartet. Klar ist: Dem VfB hat die erste nicht-englische Woche des Jahres nicht gut getan. Nicht frisch und ausgeruht, sondern viel zu passiv ging das Team über weite Strecken zu Werke. Zudem stimmte die Abstimmung gerade in der Defensive in der Schlussviertelstunde überhaupt nicht. Am Ende standen die Stuttgarter daher gegen einen keinesfalls übermächtigen Gegner mit leeren Händen da.