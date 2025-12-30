Der VfB Stuttgart wird im Januar gleich sofort gefordert sein, denn eine englische Woche folgt auf die nächste. Ein Überblick – auch auf den Februar.

Marco Seliger 30.12.2025 - 12:10 Uhr

Keine Frage: Die ersten Wochen im neuen Fußballjahr werden es in sich haben für den VfB Stuttgart. Angesichts der vielen englischen Wochen mit den drei Wettbewerben reiht sich ein Spiel an das nächste. Am 3. Januar bittet Trainer Sebastian Hoeneß zum Trainingsauftakt, eine Woche später steigt das erste Pflichtspiel bei Bayer Leverkusen, ehe drei Tage später, also am Dienstagabend, Eintracht Frankfurt in Stuttgart gastiert.