Nach dem Achtelfinal-Erfolg des FC Bayern gegen Flamengo Rio de Janeiro bei der Club-WM in den USA (4:2) hat es der Münchner Sportvorstand Max Eberl in Miami in einer Gesprächsrunde mit Journalisten selbst bestätigt. Es habe, so Eberl, bisher „noch kein wirkliches Gespräch mit dem VfB Stuttgart gegeben“, erklärte der 51-Jährige zum Stand des Transfer-Gerangels um den Stürmer Nick Woltemade.