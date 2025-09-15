VfB Stuttgart: El Khannouss und Bouanani – „Werden viel Spaß mit den beiden haben“

Weniger Anlaufzeit ist eigentlich kaum möglich: Gerade einmal zwei Tage nach seinem ersten Training mit der neuen Mannschaft gab Bilal El Khannouss sein Pflichtspiel-Debüt für den VfB Stuttgart. Und das nicht nur als Kaderspieler, nicht von der Bank im Verlauf der Partie, sondern direkt in der Anfangsformation beim SC Freiburg. Trainer Sebastian Hoeneß bot El Khannouss im zentralen offensiven Mittelfeld auf – und vor allem im ersten Durchgang ließ der marokkanische Nationalspieler immer wieder aufblitzen, warum in der noch jungen Saison einige Hoffnungen auf ihm ruhen.

Mit starker Technik, schnellen Bewegungen und scharfen Pässen wirkte der 21-Jährige belebend auf das Stuttgarter Offensivspiel und erhielt im Anschluss einen verbalen Schulterklopfer von seinem Trainer. „Bilal war schon an vielen guten, gelungenen Situationen beteiligt", sagte Hoeneß, „er hat uns auf jeden Fall Impulse gegeben."

Mit insgesamt 52 Ballaktionen hatte der Neuzugang vom englischen Zweitligisten Leicester City in Freiburg die meisten aller Stuttgarter Offensivakteure – und auch die Passquote von 85 Prozent konnte sich sehen lassen, zumal in der generischen Hälfte ja auch risikoreiche Zuspiele zum Anforderungsprofil gehören.

Ermedin Demirovic: „Beide haben fußballerisch extreme Qualität“

Dass El Khannouss zugleich noch Luft nach oben hatte, war ebenfalls nicht von der Hand zu weisen. Entscheidende Aktionen vor dem gegnerischen Tor konnte er in seinem ersten VfB-Spiel nicht verbuchen, nach dem Seitenwechsel setzte er wie die gesamte Mannschaft deutlich weniger Akzente als zuvor und blieb blass.

Sebastian Hoeneß zeigte sich einverstanden mit dem ersten Auftritt von Bilal El Khannouss: „Er war schon an vielen guten, gelungenen Situationen beteiligt.“ Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Ähnlich verhielt es sich beim zweiten Stuttgarter Debütanten: Neben El Khannouss bestritt auch Flügelspieler Badredine Bouanani (20) im Breisgau sein erstes Pflichtspiel für den VfB nach zuvor zwei Wochen Training, konnte aber nach einigen guten Aktionen zu Beginn der Mannschaft keine Impulse mehr geben und wurde in der 63. Minute ausgewechselt. Hoeneß sprach im Anschluss von einer „ordentlichen Leistung“ des Neuzugangs vom französischen Erstligisten OGC Nizza, der in Freiburg auf der Außenbahn den Vorzug vor Tiago Tomas und Chris Führich erhalten hatte.

Was also bleibt als erster Eindruck der beiden kurz vor Transferschluss verpflichteten Spieler? Auf der einen Seite zweifelsohne vielversprechende Ansätze, auf der anderen aber auch noch Steigerungspotenzial. Mitspieler und Offensivkollege Ermedin Demirovic jedenfalls ist sich sicher, dass sie dieses in den kommenden Wochen und Monaten auch ausreizen. „Wir werden viel Spaß mit den beiden haben“, prognostizierte der Stuttgarter Mittelstürmer nach dem Freiburg-Spiel – und lieferte seine Begründung hinterher: „Weil man einfach merkt, dass sie fußballerisch eine extreme Qualität haben. Sie passen damit zu unserem Spielsystem und unserem Ansatz.“

Am Freitag besteht im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (20.30 Uhr) die nächste Möglichkeit, diese Qualität in noch mehr Aktionen auf den Rasen zu bringen.