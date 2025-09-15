VfB Stuttgart El Khannouss und Bouanani – „Werden viel Spaß mit den beiden haben“
Die beiden Neuzugänge zeigen erste starke Ansätze, haben aber auch noch Luft nach oben. Ein Offensivkollege traut dem Duo indessen eine Menge zu – und erklärt, warum.
Weniger Anlaufzeit ist eigentlich kaum möglich: Gerade einmal zwei Tage nach seinem ersten Training mit der neuen Mannschaft gab Bilal El Khannouss sein Pflichtspiel-Debüt für den VfB Stuttgart. Und das nicht nur als Kaderspieler, nicht von der Bank im Verlauf der Partie, sondern direkt in der Anfangsformation beim SC Freiburg. Trainer Sebastian Hoeneß bot El Khannouss im zentralen offensiven Mittelfeld auf – und vor allem im ersten Durchgang ließ der marokkanische Nationalspieler immer wieder aufblitzen, warum in der noch jungen Saison einige Hoffnungen auf ihm ruhen.