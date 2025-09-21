VfB Stuttgart El Khannouss und Co. – der Einfluss der Neuen wächst
Stand zum Saisonauftakt noch gar keiner der Sommertransfers in der Startelf, war es gegen St. Pauli schon ein Quartett. Dabei taten die vier Neuen dem VfB-Spiel sehr gut.
Neue Besen kehren tatsächlich gut – auch das war eine Erkenntnis nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den FC St. Pauli, mit dem der VfB nun bei sechs Punkten steht und so vor der nächsten Ligapartie am Sonntag beim 1. FC Köln (Anpfiff 17.30 Uhr) vorerst Ruhe ins Alltagsgeschäft hinein bekommen hat.