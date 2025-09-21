 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. El Khannouss und Co. – der Einfluss der Neuen wächst

VfB Stuttgart El Khannouss und Co. – der Einfluss der Neuen wächst

VfB Stuttgart: El Khannouss und Co. – der Einfluss der Neuen wächst
1
Bereit zum Abflug in eine erfolgreiche Zukunft mit dem VfB: Neuzugang Bilal El Khannouss erzielt gegen St. Pauli sein erstes Tor im Trikot mit dem Brustring. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Stand zum Saisonauftakt noch gar keiner der Sommertransfers in der Startelf, war es gegen St. Pauli schon ein Quartett. Dabei taten die vier Neuen dem VfB-Spiel sehr gut.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Neue Besen kehren tatsächlich gut – auch das war eine Erkenntnis nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den FC St. Pauli, mit dem der VfB nun bei sechs Punkten steht und so vor der nächsten Ligapartie am Sonntag beim 1. FC Köln (Anpfiff 17.30 Uhr) vorerst Ruhe ins Alltagsgeschäft hinein bekommen hat.

 

War zum Saisonauftakt mit dem 1:2 bei Union Berlin noch gar keiner der Sommertransfers in der Anfangsformation zu finden gewesen, so gaben diesmal vier Neue ihe Visitenkarte ab: Lorenz Assignon, Bilal El Khannouss, Tiago Tomas und Chema. Gemeinsam hatte dieses Quartett einen belebenden Einfluss auf das VfB-Spiel.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart: Kapitän Karazor muss von Bord – „Er hat sich astrein verhalten“

VfB Stuttgart Kapitän Karazor muss von Bord – „Er hat sich astrein verhalten“

Beim 2:0-Sieg über den FC St. Pauli ist Atakan Karazor erstmals seit langer Zeit nur Reservist. Für ihn spielt der junge Chema. Ein Wachwechsel?

„Tiago hatte eine extreme Spielfreude, hat jeden Ball gefordert. Er ist in die Tiefe gelaufen, hat Abschlüsse gesucht – und hat den Elfmeter rausgeholt“, sagte der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth über den Offensivspieler Tomas, den er für 13 Millionen Euro an Ablöse vom VfL Wolfsburg geholt hat – und der diesmal auf Rechtsaußen agierte: „Das war eine sehr gute Leistung von ihm.“

Mit viel Tempo und Effektivität unterwegs: VfB-Offensivkraft Tiago Tomas. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Derweil scheint bei Chema nach aktuellen Stand der Dinge allein die Möglichkeit ein Problem zu sein, dass sein Engagement beim VfB nicht von allzu langer Dauer sein könnte. Mit einer fast königlichen Aura spielte der 20-jährige Neuzugang von Real Madird zwar viele einfache, aber sehr wichtige Pässe – und hatte nicht nur bei der Dosierung seiner Grätschen das richtige Timing.

„Es war für einen jungen Spieler, der sich auch erst zurechtfinden muss, eine außergewöhnliche Leistung“, bilanzierte Wohlgemuth. Chema besitzt beim VfB einen Vertrag bis 2030, doch Real kann ihn für eine Summe von 13,5 Millionen Euro zurückkaufen.

Früh stand derweil in der vergangenen Runde fest, dass Enzo Millot den Verein verlassen würde; lange hatte es vor diesem Hintergrund gedauert, ehe ein Nachfolger gefunden war. Was auch mit dem in letzter Minute gescheiterten Transfer des Griechen Giannis Konstatelias von Paok Saloniki zusammenhing. Nun ist Bilal El Khannouss, Leihgabe von Leicester City, da – und trug sich gegen St. Pauli mit dem Treffer zum 2:0 auch gleich in die Torschützenliste ein.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Silas zurück auf dem Feld: Teiltraining für den Angreifer

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

„Auch bei seinem Torerfolg weiß Bilal genau, was er tut. Er schießt den Ball zunächst durch die Beine des Gegners. Das war kein Zufall“, sagte Wohlgemuth, der mit Leicester eine Kaufpflicht für rund 20 Millionen Euro vereinbart hat, die nach Lage der Dinge zum Saisonende greifen wird, weil die Hürden in Form von Einsatzzeiten so niedrig definiert sind.

„Bilal möchte immer den Ball haben – und agiert gerne zwischen den Linie. Mit ihm im Team ist man stets in der Lage, offensive Lösungen zu finden“, sagte der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß über El Khannouss: „Er war zu Beginn vielleicht etwas übermotiviert, aber es war unterm Strich ein gutes Spiel von ihm.“ Auch die leisen Befürchtungen, man habe sich mit dem marokkanischen Nationalspieler womöglich eine Diva eingekauft, die sich wenig mit dem Rückwärtsgang beschäftigt, bestätigen sich bislang nicht. Ganz im Gegenteil: „Bilal kann auch gegen den Ball Intensität ins Spiel bringen“, sagte Hoeneß.

Bleibt in der Riege der Neuen, die ihren Einfluss aufs Spiel des VfB stetig ausweiten, neben dem spät eingewechselten Außenstürmer Badredine Bouanani noch der Rechtsverteidiger Lorenz Assignon. „Er hatte die größte Laufleistung aller Spieler“, sagte Wohlgemuth zu dem 24-Jährigen aus Grasse in Südfrankreich, der als spintstarker, antrittsschneller Akteur auch viel Dynamik ins VfB-Spiel brachte.

Im Zweikampf mit Josha Vagnoman für die Position in der Viererkette rechts hat Assignon nun die Nase vorne. Während El Khannouss gesetzt ist und auch Tiago Tomas sich vorne festgespielt hat, wird auch das Duell Chema gegen den Kapitän Atakan Karazor nicht so schnell von der Tagesordnung verschwinden. Was zeigt, dass viele der Neuen gekommen sind, um zu sich gegen die arrivierten Kärfte durchzusetzen. Wovon das Stuttgarter Spiel nur profitieren kann.

Weitere Themen

Rechtsverteidiger des VfB: Spätstarter Lorenz Assignon drückt auf die Tube

Rechtsverteidiger des VfB Spätstarter Lorenz Assignon drückt auf die Tube

Gegen St. Pauli brachte Neuzugang und Rechtsverteidiger Lorenz Assignon frischen Schwung ins VfB-Spiel. Im Duell mit Konkurrent Josha Vagnoman liegt der 24-Jährige nun vorn.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart II: Nächster Sieg für die Willig-Elf

VfB Stuttgart II Nächster Sieg für die Willig-Elf

Der VfB Stuttgart II hat die englische Woche in der 3. Liga mit zwei Siegen aus drei Spielen abgeschlossen. Gegen Viktoria Köln trafen Sessa und Majchrzak.
Von Philipp Maisel
Nach kläglichem Elfmeter: Stiller votiert für Demirovic als nächsten Schützen

Nach kläglichem Elfmeter Stiller votiert für Demirovic als nächsten Schützen

Stuttgarts Angelo Stiller vergab gegen St. Pauli einen Strafstoß kläglich. Hinterher ging er mit sich ins Gericht – und votierte für Ermedin Demirovic als nächsten Schützen.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli: Der VfB präsentiert sich mit neuer Energie

VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli Der VfB präsentiert sich mit neuer Energie

Die Elf von Sebastian Hoeneß hat sich wieder gestrafft. Das war nötig – und die gezeigte Lauf- und Zweikampfstärke bildet nun den neuen Maßstab, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Von Carlos Ubina
Stimmen zum VfB-Spiel: „Es war die Reaktion, die es gebraucht hat“

Stimmen zum VfB-Spiel „Es war die Reaktion, die es gebraucht hat“

Nach dem 2:0 des VfB Stuttgart gegen den FC St. Pauli haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Heiko Hinrichsen, Philipp Maisel und Carlos Ubina
X-Reaktionen zu VfB gegen St. Pauli: „Endlich wieder Hoeneß-Fußball!“

X-Reaktionen zu VfB gegen St. Pauli „Endlich wieder Hoeneß-Fußball!“

Der VfB Stuttgart schlägt den FC St. Pauli zu Hause verdient mit 2:0 und die VfB-Fans im Netz jubeln – auch über die Spielweise ihres Teams. Wir haben Reaktionen auf X gesammelt.
Von Sebastian Winter
VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli: Der VfB meldet sich zurück – die Gründe für den Heimsieg

VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli Der VfB meldet sich zurück – die Gründe für den Heimsieg

Die Stuttgarter holen einen wichtigen 2:0-Heimsieg und steigern sich dabei im Vergleich zur Vorwoche in gleich mehreren Bereichen. Unsere Analyse.
Von Philipp Maisel
Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Demirovic-Zauberlupfer bringt den VfB auf die Siegerstraße

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Demirovic-Zauberlupfer bringt den VfB auf die Siegerstraße

Der VfB hat am 4. Spieltag gegen den FC St. Pauli 2:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.
Von Heiko Hinrichsen und Carlos Ubina
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
2:0 gegen den FC St. Pauli: VfB wendet mit Heimsieg Fehlstart ab

2:0 gegen den FC St. Pauli VfB wendet mit Heimsieg Fehlstart ab

Zwei Abseitstore und ein verschossener Elfmeter – trotzdem kann der VfB Stuttgart den FC St. Pauli mit 2:0 besiegen. Matchwinner ist Ermedin Demirovic mit einem Tor und einem Assist.
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Video Sebastian Hoeneß Bundesliga FC St. Pauli
 