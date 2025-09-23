Statistik Darum hat der VfB ein dickes Elfmeter-Problem
Der VfB Stuttgart und seine Strafstöße. Der verschossene Elfmeter gegen St. Pauli reiht sich ein in eine Statistik, die den Schwaben nicht gut zu Gesicht steht.
Schon als Angelo Stiller um 20.54 Uhr am Freitagabend am Elfmeterpunkt stand, wurde es dem einen oder anderen Beobachter mulmig in der Magengegend. Stillers Körpersprache wirkte nicht unbedingt vor Selbstbewusstsein strotzend. Dann erfolgte der freigebende Pfiff. Und das ungute Gefühl bekam neue Nahrung.