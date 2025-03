Stippvisite in der Krebs-Nachsorgeklinik in Tannheim

Spieler, Trainer und Funktionäre des VfB haben krebskranken Kindern in Tannheim einen besonderen Nachmittag beschert. Begonnen hatte das Engagement des Clubs für die Nachsorgeklinik 1993 – und dauert bis heute an.

Heiko Hinrichsen 18.03.2025 - 15:45 Uhr

Diesmal wurde bereits um 9 Uhr in der Früh trainiert – und das aus gutem Grund. Denn am Nachmittag stand für die Profis des VfB Stuttgart, die aktuell nicht für ein Nationalteam nominiert sind, sowie für das Trainerteam um Sebastian Hoeneß und die Funktionärsriege, angeführt von Finanzchef Thomas Ignatzi und Präsident Dietmar Allgaier, eine Reise in den Süden nach Villingen-Schwenningen auf dem Programm.