Der Silbermedaillen-Gewinner von Paris mischt wieder mit beim VfB Stuttgart, womit auf Trainer Sebastian Hoeneß ein Luxusproblem zukommt.

David Scheu 13.08.2024 - 11:35 Uhr

Das ging schnell. Am vergangenen Freitag spielte Enzo Millot in Paris noch um die olympische Goldmedaille, vier Tage später stand der Offensivakteur bereits wieder beim VfB Stuttgart auf dem Trainingsplatzplatz. Warum die Pause doch so kurz war, wo doch die EM-Teilnehmer gut vier Wochen durchschnaufen durften, ist schnell erklärt: Millot hatte seine Auszeit schlicht schon im Juni, da das erste Testspiel vor dem olympischen Turnier erst am 4. Juli stattfand – zwei Tage vor dem regulären VfB-Trainingsauftakt. Und so ging er am Dienstagvormittag ein Bad Cannstatt wieder der Arbeit nach. Sichtlich gut gelaunt – und mit einer Menge Emotionen im Gepäck.