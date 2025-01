David Krecidlo, die rechte Hand von Chefcoach Sebastian Hoeneß, nimmt am Lehrgang zur Pro Lizenz teil. Doch er ist nicht der einzige Trainer aus den Reihen des VfB.

Carlos Ubina 21.01.2025 - 11:50 Uhr

Gleich zwei aktuelle Trainer des VfB Stuttgart sind beim neuen sogenannten Pro-Lizenz-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dabei: David Krecidlo, die rechte Hand des Chefcoaches Sebastian Hoeneß, und Markus Fiedler, der die zweite Mannschaft in der dritten Liga betreut. Gestartet sind die ersten Unterrichtseinheiten in Frankfurt am DFB-Campus ohne Krecidlo. Der Co-Trainer befindet sich bei der VfB-Mannschaft in Bratislava, wo es an diesem Dienstag für den VfB in der Champions League gegen das Team von Slovan geht.