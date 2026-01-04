VfB Stuttgart Erster Aufgalopp und noch viel Arbeit für Hoeneß und Wohlgemuth
Der VfB Stuttgart geht mit einem Kader von 32 Spielern in die kurze Vorbereitung. Auf Trainer Sebastian Hoeneß und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth wartet noch Arbeit.
Der VfB Stuttgart geht mit einem Kader von 32 Spielern in die kurze Vorbereitung. Auf Trainer Sebastian Hoeneß und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth wartet noch Arbeit.
Es dauerte ein wenig länger, ehe Tobias Herwerth am Samstagvormittag das Bulletin aus dem VfB-Lazarett verlesen hatte. Der Pressechef des VfB Stuttgart hatte sicherheitshalber eine Gedankenstütze per digitaler Notiz auf dem Smartphone mitgebracht. Also, aufgepasst: Es fehlten Silas (private Verpflichtung), Dan-Axel Zagadou (muskuläre Probleme), Luca Jaquez (muskuläre Probleme) und Ameen Al-Dakhil (Erkältung).