Mit einem Sieg am Sonntag (19.30 Uhr) gegen den FC Augsburg wollen sich Atakan Karazor und der VfB vom Heimpublikum verabschieden. Dann geht es darum, im DFB-Pokalfinale eine ereignisreiche und schwierige Saison noch zu krönen.

Im letzten Saisonspiel in der MHP-Arena an diesem Sonntag gegen den FC Augsburg (19.30 Uhr) will der VfB seine schwarze Serie von sechs Heimniederlagen in Serie beenden. „Wir wollen zeigen, dass wir wieder eine Heimmacht werden können“, sagt Atakan Karazor. Dass hinter dem VfB eine Schwächephase inklusive einer Ergebniskrise liegt, ist auch dem Kapitän nicht entgangen. Doch Karazor sieht sein Team spätestens seit dem 1:0 auf St. Pauli gerüstet für den Saisonendspurt mit noch zwei Ligaspielen und dem DFB-Pokalfinale.