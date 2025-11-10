VfB Stuttgart Es wird nicht leichter – aber die Basis ist gelegt
Nach zehn Spielen in der Bundesliga, zwei im Pokal und vier in der Europa League steht der VfB Stuttgart gut da. Wenn weitere Entwicklungsschritte folgen, ist noch mehr möglich.
Am Ende ging dann doch der eine oder andere auf dem Zahnfleisch – trotz der ganzen Rotation in den vergangenen Wochen. Sieben Spiele in 23 Tagen, das zehrte dann doch. Umso wichtiger war, dass der VfB Stuttgart auch den Abschluss dieses intensiven Blocks siegreich hat gestalten können.