Das Spiel des VfB in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv schlug hohe Wellen. Noch immer ist das letzte Wort nicht gesprochen, was auch den SC Freiburg betrifft.
24.12.2025 - 07:00 Uhr
Dass es sich beim Spiel des VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv in der Europa League um kein normales Fußballspiel handeln würde, war bereits mit der Auslosung klar. Zu schwer wiegt da die geopolitische Lage, zu stark war mit Gegendemonstrationen oder radikaler gelagerten Störversuchen im Vorfeld zu rechnen. Stuttgarts Polizeiführer Carsten Höfler machte dann wie zu erwarten keine halben Sachen, kündigte ein Hochrisikospiel an und holte an den Tagen Anfang Dezember das große Besteck heraus.