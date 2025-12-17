Am Dienstag wurde bekannt, wer auf Lutz Meschke im Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG folgt. Aus diesem Grund schauen wir einmal ausführlich auf die Gremien in Verein und AG.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Der VfB Stuttgart und seine Gremien – da war immer wieder jede Menge los. Zuletzt aber ist Ruhe eingekehrt, eher geschäftsmäßig wurden nun auch die Neubesetzungen im Aufsichtsrat der VfB AG verkündet. Dort scheiden Franz Reiner und Lutz Meschke aus, stattdessen werden für Mercedes Michael René Eisenmann und für Porsche Robert Ader nachrücken.

 

Aus Anlass dieses Wechsels haben wir die Gremien der VfB Stuttgart AG und des VfB Stuttgart e.V. noch einmal genau unter die Lupe genommen. Welche Entscheidungsebenen gibt es unter dem roten Dach? Wer besetzt welchen Posten? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr in unserer Bildergalerie.

Viel Spaß beim Durchklicken.