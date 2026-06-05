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VfB Stuttgart Fabian Wohlgemuth – so geht es mit dem VfB-Sportchef weiter

VfB Stuttgart: Fabian Wohlgemuth – so geht es mit dem VfB-Sportchef weiter
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Mit Weitblick: der VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hat den Kader des VfB Stuttgart breit aufgestellt. Foto: www.imago-images.de

Er gehört zu den Architekten des Erfolgs - und seit einigen Wochen verhandelt der Sportvorstand über eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages. Das ist der Stand.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Er hat reichlich zu tun, um die Kaderplanung des VfB Stuttgart voranzutreiben. Auch nach der Vertragsverlängerung von Deniz Undav, die Fabian Wohlgemuth gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle beim Fußball-Bundesligisten umgesetzt hat. Und fast nebenher ging es für den Sportvorstand auch um die eigene Zukunft. Schon seit einigen Wochen verhandelt Wohlgemuth mit dem Aufsichtsrat über eine vorzeitige Ausdehnung seines Engagements. Nach Informationen unserer Redaktion steht einer weiteren Zusammenarbeit nun nichts mehr im Wege.

 

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Über die finanziellen Konditionen herrscht im Grundsatz Einigung, dennoch gibt es noch einige Details zwischen dem Aufsichtsrat und Wohlgemuth zu klären. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die weiteren Gespräche das Vorhaben zum Scheitern bringen. Wohlgemuth, der beim VfB neben dem Trainer Sebastian Hoeneß und dem AG-Boss Wehrle zu den Architekten des Erfolgs zählt, soll einen Vertrag bis 2029 erhalten. Bisher war der 47-jährige Berliner bis 2027 vom Aufsichtsrat zum Sportvorstand bestellt. Der Beschluss, mit Wohlgemuth auf Kontinuität und hohe Fachkompetenz im Transfergeschäft zu setzen, soll im Kontrollgremium der VfB AG offiziell im Laufe des Juli getroffen werden – dann findet die nächste Sitzung des Aufsichtsrates statt.

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