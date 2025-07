Der VfB Stuttgart absolviert bald seine Generalprobe gegen den FC Bologna in der MHP-Arena. Der VVK läuft noch überschaubar, ein günstiges Familienpaket soll helfen.

Philipp Maisel 22.07.2025 - 13:42 Uhr

Es ist ein ungewöhnliches Bild. Begibt man sich aktuell in den Ticketshop des VfB Stuttgart, dann gibt es dort für das Generalproben-Spiel gegen den FC Bologna noch jede Menge Karten – auch zusammenhängende Plätze sind kein Problem. Selbst in der Cannstatter Kurve. Ganze Tribünenbereiche sind grün eingefärbt, was die Verfügbarkeit widerspiegelt.