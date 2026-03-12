Beim Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Porto haben die VfB-Fans wieder einmal eine Choreografie gezeigt. Der Anlass lag auf der Hand.

Philipp Maisel 12.03.2026 - 18:43 Uhr

Wer die Geschichte der Ultra-Kultur in Stuttgart kennt, der hätte es sich denken können. Schließlich feiert die größte Stuttgarter Gruppierung, das Commando Cannstatt, in diesen Tagen Geburtstag. Just am 12. März vor 29 Jahren gründete sich die Gruppe. Wie das alles vonstatten ging, haben führende Köpfe unserer Redaktion bereits vor einigen Jahren in einer dreiteiligen PodCannstatt-Reihe erzählt.