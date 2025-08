Finn Jeltsch ist beim VfB Stuttgart in kürzester Zeit zur festen Größe in der Innenverteidigung geworden und hat sich bis in den Fokus des Bundestrainers gespielt. Im Mannschaftshotel im Trainingslager spricht der 19-Jährige über sein erstes halbes Jahr in der Bundesliga, Karriereträume und Vorbilder – und die Zusammenarbeit mit Weltmeister Miroslav Klose.

Herr Jeltsch, wie oft wurden Sie in den vergangenen Wochen mit Ramon Hendriks oder Yannik Keitel verwechselt? (Lacht) Weil wir drei die Haare blond gefärbt haben? Nicht sehr oft. Es gibt natürlich den einen oder anderen Spruch, aber größere Missverständnisse auf dem Platz sind bisher ausgeblieben. Ich denke, man kann uns noch ganz gut auseinanderhalten. Leichte Verwechslungsgefahr: Finn Jeltsch (rechts) und Ramon Hendriks sind beide erblondet. Foto: Pressefoto Baumann Wie kam es denn zu dem einheitlichen Aussehen? Wir saßen vor dem Halbfinale im DFB-Pokal gemeinsam beim Friseur und haben uns überlegt, was wir im Fall eines Titelgewinns denn machen würden. Dann kam von Yannik die Idee, die Haare zu färben. Und eine Wette ist eine Wette, da gibt dann auch kein Zurück. Am Anfang war es gewöhnungsbedürftig, inzwischen gefällt es mir gar nicht schlecht. Das wird aber kein Dauerzustand, zumindest bei mir nicht. Mit der Zeit wächst das ja ohnehin wieder raus. Sie haben den Pokalsieg angesprochen. Vor gut einem halben Jahr waren Sie noch Zweitliga-Spieler in Nürnberg. Eine rasante Entwicklung, die man so sicher nicht erwarten konnte. Aber ich bin sehr ehrgeizig und strebe immer nach dem Maximum. Daher freue ich mich riesig, dass es bislang so gut gelaufen ist. Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart im Trainingslager Liveblog: Letzte Trainingseinheit auf dem Platz zu Ende Der VfB Stuttgart bezieht Quartier am Tegernsee. Wir begleiten das Trainingslager in Rottach-Egern mit einem Liveblog von Montag bis Samstag. Der Wechsel im Februar ging schnell über die Bühne. Anthony Rouault hatte den VfB verlassen, Sie kamen. Viel Zeit war nicht, das stimmt. Es ist innerhalb weniger Tage auf verschiedenen Ebenen viel gesprochen worden, kurz vor dem Ende der Transferperiode stand der Wechsel dann fest. Mussten Sie lange überlegen? Nein. In der Bundesliga zu spielen war schon immer ein Traum. Wenn dann die Türe bei einem so großen und bedeutenden Verein aufgeht, will man da unbedingt durchgehen. Sie haben aber auch zum ersten Mal Ihre fränkische Heimat verlassen. Es war nicht einfach, von der Familie wegzugehen. Ich lebe jetzt zum ersten Mal alleine. Aber ich bin jemand, der die Dinge offen angeht. Ich liege nicht im Bett und stelle mir vor, wie es jetzt zu Hause wäre – sondern lasse mich auf Neues ein. Und meine Eltern kommen zu fast jedem Heimspiel, durch die Nähe zwischen Nürnberg und Stuttgart lässt sich das gut machen. Das bedeutet mir viel. In Nürnberg war Miroslav Klose Ihr Trainer, der in seiner Karriere im Sturm eine komplett andere Position als Sie gespielt hat . . . . . . was für unseren Austausch positiv war. Er hat mir viele Tipps aus einer anderen Perspektive gegeben, wie sich Stürmer verhalten und wie man darauf als Abwehrspieler am besten reagiert. Wir haben zwar nur ein halbes Jahr zusammengearbeitet, aber es war eine gute Zeit. Sie selbst waren aber auch nicht immer Innenverteidiger. Das stimmt, ich bin lange im Mittelfeld aufgelaufen. Leon Goretzka war in meiner Jugendzeit ein Vorbild, an seiner Spielweise habe ich mich orientiert. Wie kam es dann zum Positionswechsel? Der frühere VfB-Profi Rainer Zietsch hatte da als Co-Trainer der U-16-Nationalmannschaft die Idee, mich nach hinten zu ziehen – und Cheftrainer Christian Wück hat zugestimmt. Es hat gut funktioniert, wir sind Europa- und Weltmeister geworden, auch im Verein in Nürnberg ging es in die Innenverteidigung. Ich fühle mich da sehr wohl. Könnten Sie sich denn vorstellen, bei Bedarf auch mal wieder im Mittelfeld aufzulaufen? Gespräch im Trainingslager: Finn Jeltsch und Redakteur David Scheu. Foto: red Ich würde das nicht ausschließen. Wenn der Trainer mich fragt, würde ich das natürlich machen. Meine Stammposition ist inzwischen aber schon die Innenverteidigung, da kann ich meine Stärken am besten einbringen. Mit 19 Jahren liegt Ihre Karriere noch in weiten Teilen vor Ihnen. In welchen Bereichen wollen Sie sich noch steigern? Da gibt es einiges. In der Spieleröffnung möchte ich mehr weite Pässe in mein Repertoire aufnehmen und auch mal direkt das vordere Drittel anspielen. Auch im Stellungsspiel kann ich mich noch verbessern – ich denke, das kommt generell mit mehr Erfahrung. Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart II Schwere Knieverletzung – Thomas Kastanaras fehlt dem VfB II monatelang Der VfB Stuttgart II muss lange auf Thomas Kastanaras verzichten. Der Stürmer hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und wurde bereits operiert. Wobei Ihr Teamkollege Nick Woltemade gesagt hat, Sie würden schon wie ein alter Hase spielen. Das freut mich, das ist ein schönes Lob. Aber ich kann noch viel lernen. Wie erleben Sie Woltemade in diesen Tagen? Der Poker um einen möglichen Wechsel zum FC Bayern bestimmt ja die Schlagzeilen. Es ist natürlich sehr viel los um ihn herum, das bekommt man mit. Aber ich habe Nick als reflektierten Menschen kennengelernt, der bei sich ist und damit umgehen kann. Ich würde mich sehr freuen, nächste Saison weiterhin mit ihm zusammen zu spielen. Er ist einfach ein guter Typ und hat auf dem Platz natürlich besondere Qualitäten. Wenn Sie auf die anderen Offensivspieler der Liga blicken: Wer war bislang Ihr bester Gegner? Harry Kane und Jamal Musiala muss man natürlich nennen, sie haben auf ihre jeweils eigene Weise eine wahnsinnige Qualität. Richtig unangenehm ist auch Lois Openda von RB Leipzig. Wendig, schnell, ein tiefer Schwerpunkt – schwer zu greifen. Da ist man extrem gefordert. Wir haben es im Pokal-Halbfinale im Kollektiv gut hinbekommen. Sie gehen als Pokalsieger mit Rückenwind in die nächste Saison. Was ist drin? Man hat in den vergangenen beiden Jahren gesehen, was mit dem VfB möglich ist. Wir haben eine gute Mannschaft und wollen uns in allen Wettbewerben so gut wie möglich präsentieren. Es bringt aber nichts, jetzt schon konkrete Ziele auszugeben. Ganz viel wird auch von der Tagesform abhängen. Haben Sie ein persönliches Ziel? Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Beispiel hat im Juni bestätigt, dass er Sie beobachtet. Ich habe seit der U15 sämtliche Juniorenteams beim DFB durchlaufen, wie für jeden Spieler ist die A-Nationalmannschaft natürlich auch für mich ein riesiger Traum, für den ich alles geben werde. Dieser Traum rückt aber nicht näher, wenn man darüber redet. Es geht nur über regelmäßige gute Leistungen beim VfB.