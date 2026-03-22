VfB Stuttgart Frauen Erlebnis statt Ergebnis – VfB-Frauen zwischen Freude und Frust
Die Frauen des VfB Stuttgart haben über 31.000 Fans in die MHP-Arena gelockt – aber wichtige Punkte im Aufstiegskampf verloren. Wie sehen das die Verantwortlichen?
Die Frauen des VfB Stuttgart haben über 31.000 Fans in die MHP-Arena gelockt – aber wichtige Punkte im Aufstiegskampf verloren. Wie sehen das die Verantwortlichen?
Genau so hatten sie sich bei den Frauen des VfB Stuttgart dieses Spiel ja vorgestellt. Ein Tor erzielen, es vor der Cannstatter Kurve bejubeln, sich von über 30.000 Zuschauern feiern lassen. Am Ende eine Ehrerunde drehen und mit den Fans abklatschen. Wie gesagt: Schöne Vorstellungen – dich auch alle eingetroffen sind. „Es war“, sagt denn auch Dafina Redzepi, „ein Wow-Moment.“ Als sie ihren Treffer vor dem Fanblock bejubelte. Sie ergänzte: „Es war so laut, ich habe mein eigenes Wort nicht mehr verstanden.“