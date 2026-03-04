In zweieinhalb Wochen steigt das Heimspiel der Frauen des VfB Stuttgart in der MHP-Arena – vor, das ist jetzt schon klar, einer Rekordkulisse.
04.03.2026 - 15:31 Uhr
Ob sie dabei sein kann, wenn die Frauenmannschaft des VfB Stuttgart ihr bislang größtes Spiel haben werden? Ist aktuell unklar. Denn Jana Beuschlein trägt gerade eine Gipsschiene an der linken Hand, weil sie sich im Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin die Mittelhand gebrochen hat. Am Montag vergangener Woche ist die Kapitänin des VfB operiert worden, nun wird es ein Wettlauf gegen die Zeit.