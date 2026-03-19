Fast genau zwei Jahre ist es nun her – doch wenn sich Janina Hechler daran erinnert, bekommen ihre Augen noch immer einen leichten Glanz. Die Abwehrspielerin des VfB Stuttgart stand damals beim 1. FC Köln unter Vertrag, es ging im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen. Und besonders war diese Partie nicht nur, weil die Gastgeberinnen mit 2:1 siegten – sondern auch wegen der Kulisse.

30 123 Zuschauer waren im März ins Kölner Stadion gekommen. „Das“, sagt Janina Hechler, „war richtig cool.“ Und: „Der ganze Tag war damals unglaublich.“ Einmalig wird er aber nicht bleiben für die 27-Jährige. Denn am kommenden Samstag wird sie etwas ganz Ähnliches erleben. „Es wird“, sagt sie mit Blick auf das Heimspiel der VfB-Frauen gegen den 1. FSV Mainz 05, „sehr besonders werden, in dieses Stadion einzulaufen.“

Denn „dieses Stadion“ ist: die MHP-Arena.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball: VfB Stuttgart Überzeugender Auftritt Die Kapitänin Jana Beuschlein und die aus Stetten stammende Leonie Schetter werben in Oeffingen für das Zweitligaspiel der Fußballerinnen des VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05.

Dort also, wo das Bundesligateam der Männer alle paar Tage vor ausverkauftem Haus spielen, wird nun erstmals die, gemessen an der Vereinsgeschichte, noch junge Frauenmannschaft des VfB ein Heimspiel bestreiten. „Dass unsere Vereinsführung gesagt hat, wir versuchen das schon jetzt als Zweitligist, ist überragend“, sagt Sascha Glass, „die Vorfreude ist riesig.“

Der General Manager für den Frauenfußball beim VfB ist vor drei Jahren mit dem Auftrag angetreten, das Team schnellstmöglich zu entwickeln – und in die Bundesliga zu führen. Zuletzt gelangen zwei Aufstiege in Folge, nun ist auch der Durchmarsch ins Oberhaus wahrscheinlich. Vor dem Heimspiel gegen die Mainzerinnen beträgt der Stuttgarter Vorsprung auf Platz drei bereits sechs Punkte. Da die ersten beiden Teams der zweiten Liga aufsteigen, sind die Voraussetzungen für den Endspurt in der Liga blendend.

Janina Hechler (Mi.) im Spiel des 1. FC Köln gegen Werder Bremen im März 2024 Foto: IMAGO/foto2press

Sascha Glass ist „zuversichtlich“, dass der Aufstieg gelingt, wird aber auch nicht müde, vor der Konkurrenz zu warnen. Besonders jetzt, vor dem „Highlight-Spiel in der großen Arena. „Der FSV hat eine starke Mannschaft, einen ausgeglichenen Kader“, sagt er und ist sicher: „Es wird ein spannendes Spiel.“ Das Hinspiel in Mainz gewann der VfB 5:4 – nach einem 0:4-Rückstand.

Das soll diesmal verhindert werden. „Keine Wiederholung“ der Ereignisse vor allem in der damaligen ersten Hälfte möchte Janina Hechler am Samstag erleben. Und kann selbst dabei mithelfen, die Partie anders zu gestalten. Als Abwehrspielerin ist es schließlich ihr vorrangiges Ziel, Gegentore zu verhindern. Mit Blick auf die 26 Gegentore der bisherigen Zweitligasaison ist das zwar nicht immer gelungen, mit Janina Hechler sind sie beim VfB dennoch hoch zufrieden.

„Sie hat in ihrem Spiel keine Schwankungen drin, ist sehr stabil und räumt mit ihrer Geschwindigkeit Vieles ab“, lobt Sascha Glass, der beteuert: „Sie spielt eine hervorragende Saison und ist für uns ein Top-Neuzugang.“ Der sich im vergangenen Sommer bewusst entschieden hat, sportlich einen Schritt zurück zu machen – um mit dem VfB voranzukommen.

Als Kind beim VfB auf der Tribüne

„Der VfB ist der Verein, den ich schon als Kind toll fand“, erzählt die heute 27-Jährige. Beim TSV Gomaringen hat sie mit dem Fußballspielen begonnen, spielte später beim VfL Sindelfingen – verließ wie viele andere dann aber die Region in Ermangelung der Bundesligaperspektive im Großraum Stuttgart. Janina Hechler entwickelte sich in Frankfurt, ging später zum 1. FC Köln – ehe dann der VfB um sie warb. Als frisch gebackener Zweitligist.

Es sei „schwer“ gewesen, die Entscheidung zu treffen, Köln zu verlassen, sagt sie. Aber die Aussicht, „beim VfB etwas mit aufzubauen“, hat dann doch überwogen. Weshalb sie sich nun besonders auf die Schlussphase der Saison freut. „Ich mag es, wenn es richtig um etwas geht“, sagt die Spielerin mit der Nummer 16, die betont: „Mein Ziel ist es, mit dem VfB in die Bundesliga aufzusteigen. Ich bin zufrieden, wie es sportlich bisher gelaufen ist.“

Und dass sie nun in jenem Stadion auflaufen darf, in dem sie schon als Kind saß. Als Zuschauerin bei den Bundesligaspielen der Männer. Auf der Tribüne, wo sie am Samstag viele bekannte Gesichter sehen wird. „Ich musste“, sagt sie lachend, „immer wieder Karten nachbestellen.“

Mehr als 28 000 Tickets sind bereits verkauft, was schon jetzt ein Zweitligarekord ist. Und womöglich kommen ja noch ein paar dazu – damit es am Ende sogar über 30 123 sind.