Gegen die Mainzerinnen soll ein klarer Sieg her. Heimspiel der Frauen des VfB Stuttgart in der 2. Frauen-Bundesliga vor Rekord-Kulisse: Der Tabellenführer hat den Aufstieg in die Erste Liga im Visier - mit einem rasanten Entwicklungstempo des Teams.
Die Anspannung ist gut spürbar in den letzten Tagen vor dem großen Spiel der Frauen des VfB Stuttgart vor einer gewaltigen Kulisse in der MHP-Arena. Bereits mehr als 21.500 Tickets wurden verkauft, „die meisten von den Mädels haben noch nie ein Spiel in dieser Größe erlebt“, sagt Heiko Gerber, Trainer des Tabellenführers. Schon jetzt sind so viele Tickets verkauft worden, dass ein neuer Rekord sicher ist (siehe unten): Nie zuvor sind so viele Menschen zu einer Partie der 2. Frauen-Bundesliga gekommen.