Der Rekord war schon vor Tagen geknackt. Nun haben die Frauen des VfB Stuttgart eine weitere Marke erreicht. Sie spielen am Samstag vor über 30 000 Fans. Aber ohne ihre Kapitänin.

Bei 20.132 Zuschauern liegt aktuell noch der Rekord für ein Fußballspiel in der zweiten Liga der Frauen in Deutschland. An diesem Samstag (14 Uhr) wird er geknackt – und nicht nur das. Die Frauen des VfB Stuttgart empfangen den 1. FSV Mainz 05 in der MHP-Arena. Dass die Marke aus einem Heimspiel der Frauenmannschaft des 1. FC Union Berlin geknackt werden wird, stand schon seit vielen Tagen fest. Kurz vor dem Spiel unter dem Motto „The next Step“ hat der VfB eine weitere bedeutende Marke erreicht.

Bis Freitagnachmittag sind im Vorverkauf 30.640 Karten für die Premiere der VfB-Frauen in der Arena verkauft worden. Damit spielen die Tabellenführerinnen der zweiten Liga vor einer außergewöhnlichen Kulisse. Trotz der großen Zuschauerzahl werden aber nicht alle Bereiche des Stadions geöffnet sein. Die Untertürkheimer Kurve bleibt ebenso leer wie der Oberrang der Cannstatter Kurve.

Die Spielerinnen hoffen dennoch auf eine Atmosphäre mit Gänsehaut-Potenzial – die ausgerechnet die Spielführerin des VfB nicht auf dem Rasen erleben wird.

Jana Beuschlein hat sich vor einigen Tagen beim Auswärtsspiel in Berlin die linke Mittelhand gebrochen und musste operiert werden. Zunächst bestand die vage Hoffnung, dass sie mithilfe einer Schiene dabei sein kann im Heimspiel gegen die Mainzerinnen. Doch so schnell verlief die Heilung dann doch nicht, sodass ein Einsatz an diesem Samstag noch zu früh kommt.

Die Binde der Kapitänin trugen seitdem je einmal Fabienne Dongus und Yuka Hirano. Je nach Startaufstellung wird eine der beiden wohl auch am Samstag die Mannschaft aufs Feld der MHP-Arena führen.