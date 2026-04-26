VfB Stuttgart Frauen VfB-Frauen machen nächsten Schritt in Richtung erste Liga
Die Frauen des VfB Stuttgart liefern gegen den SV Meppen kein überzeugendes Heimspiel ab. Umso wichtiger ist, dass das Ergebnis trotzdem stimmte.
Die Frauen des VfB Stuttgart liefern gegen den SV Meppen kein überzeugendes Heimspiel ab. Umso wichtiger ist, dass das Ergebnis trotzdem stimmte.
Dass am Ende der Partie gegen den SV Meppen die Torhüterin Kiara Beck als beste Spielerin des VfB Stuttgart benannt wurde, war alles andere als Zufall. Die Keeperin stand mehr im Fokus, als das geplant gewesen war – und sicherte ihrem Team so einen wichtigen Heimsieg. Trotz einer Leistung, die nicht immer den Aufstiegsambitionen entsprach.