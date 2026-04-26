 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. VfB-Frauen machen nächsten Schritt in Richtung erste Liga

VfB Stuttgart Frauen VfB-Frauen machen nächsten Schritt in Richtung erste Liga

VfB Stuttgart Frauen: VfB-Frauen machen nächsten Schritt in Richtung erste Liga
1
Kiara Beck hielt für den VfB Stuttgart den Sieg gegen den SV Meppen fest. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Frauen des VfB Stuttgart liefern gegen den SV Meppen kein überzeugendes Heimspiel ab. Umso wichtiger ist, dass das Ergebnis trotzdem stimmte.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Dass am Ende der Partie gegen den SV Meppen die Torhüterin Kiara Beck als beste Spielerin des VfB Stuttgart benannt wurde, war alles andere als Zufall. Die Keeperin stand mehr im Fokus, als das geplant gewesen war – und sicherte ihrem Team so einen wichtigen Heimsieg. Trotz einer Leistung, die nicht immer den Aufstiegsambitionen entsprach.

 

„Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel“, sagte Nico Schneck, der Trainer der VfB-Frauen. Aber, betonte er: „Effizienz vor dem Tor ist auch eine Qualität.“ Und die hatte seine Mannschaft gezeigt. Und hat damit weiter beste Chancen, in den kommenden Wochen den Aufstieg in die erste Liga perfekt zu machen.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Der Ball rollt! VfB will im 1000. Bundesliga-Heimspiel den 559. Sieg

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Gegen den Tabellenvierten aus Meppen erzielte in der zwölften Minute Nicole Billa die Führung. Danach tat sich das VfB-Team vor 1247 Zuschauern aber schwer, das Spiel unter Kontrolle zu halten. Die Gäste kamen zu Chancen, die immer wieder Kiara Beck entschärfte. In der 54. Minute erzielte Maximiliane Rall das 2:0.

Durch den Erfolg verteidigte der VfB die Tabellenführung vor dem weiterhin punktgleichen SC Sand. Dritter mit fünf Punkten Rückstand bleibt der 1. FSV Mainz 05. Drei Partien stehen noch aus, ehe klar ist, welche beiden Teams in der kommenden Saison im Oberhaus spielen dürfen. Für die VfB-Frauen steht am kommenden Sonntag das Auswärtsspiel beim VfL Bochum an.

Erfreulich neben dem Ergebnis am Sonntag: Kapitänin Jana Beuschlein feierte nach Mittelhandbruch ihr Comeback. Sie wurde in der 68. Minute eingewechselt.

Weitere Themen

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Dämpfer im Kampf um die Königsklasse

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Dämpfer im Kampf um die Königsklasse

Die Stuttgarter kommen drei Tage nach dem Einzug ins Pokalfinale gegen Werder nicht über ein Remis hinaus.
Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Starker El Khannouss – aber dem VfB fehlt gegen Werder der letzte Esprit

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Starker El Khannouss – aber dem VfB fehlt gegen Werder der letzte Esprit

Der VfB hat am 31. Spieltag 1:1 gegen Werder Bremen gespielt. Wir bewerten alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Stuttgarter mit einer detaillierten Einzelkritik.
Von Dirk Preiß und Jochen Klingovsky
Nach Fehler im DFB-Pokal: „Unfassbar unverschämt“: Schiri Ittrich verteidigt Welz

Nach Fehler im DFB-Pokal „Unfassbar unverschämt“: Schiri Ittrich verteidigt Welz

Nach einem Fehler im Pokalspiel zwischen Stuttgart und Freiburg steht der Schiedsrichter heftig in der Kritik. Ein Kollege fordert nun einen faireren Umgang.
VfB Stuttgart Frauen: VfB-Frauen machen nächsten Schritt in Richtung erste Liga

VfB Stuttgart Frauen VfB-Frauen machen nächsten Schritt in Richtung erste Liga

Die Frauen des VfB Stuttgart liefern gegen den SV Meppen kein überzeugendes Heimspiel ab. Umso wichtiger ist, dass das Ergebnis trotzdem stimmte.
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Der Ball rollt! VfB will im 1000. Bundesliga-Heimspiel den 559. Sieg

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Das Spiel im Liveticker

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen den SV Werder Bremen. Verfolgen sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
Ex-Profi des VfB Stuttgart: Enzo Millot gewinnt die AFC Champions League

Ex-Profi des VfB Stuttgart Enzo Millot gewinnt die AFC Champions League

Der frühere Stuttgarter Offensivspieler holt in seiner ersten Saison mit Al Ahli den Titel in der asiatischen Königsklasse – und steht dabei im Endspiel in der Startelf.
Von David Scheu
VfB Stuttgart Transfermarkt: Florian Hellstern verlängert vorzeitig beim VfB

VfB Stuttgart Transfermarkt Florian Hellstern verlängert vorzeitig beim VfB

Der VfB hat mit einem seiner großen Talente vorzeitig verlängert: Florian Hellstern hat ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Dennoch wird er im Sommer wohl den Club verlassen.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart vs. Werder Bremen: Bouanani, Tomas und Co. – frische Impulse von der Bank

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen Bouanani, Tomas und Co. – frische Impulse von der Bank

Der VfB setzt im Kampf um die Champions League auch auf die zweite Reihe. Diese Spieler könnten an diesem Sonntag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen den Unterschied ausmachen.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart Frauen: Entscheidende Wochen – für die VfB-Frauen beginnt der Aufstiegsendspurt

VfB Stuttgart Frauen Entscheidende Wochen – für die VfB-Frauen beginnt der Aufstiegsendspurt

In den verbleibenden vier Partien wollen die Frauen des VfB Stuttgart den Aufstieg in die erste Liga perfekt machen. Am Sonntag steht ein vorentscheidendes Spiel an.
Von Dirk Preiß
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Aufstieg Frauenfußball
 
 