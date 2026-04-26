VfB Stuttgart Frauen: VfB-Frauen machen nächsten Schritt in Richtung erste Liga

Dass am Ende der Partie gegen den SV Meppen die Torhüterin Kiara Beck als beste Spielerin des VfB Stuttgart benannt wurde, war alles andere als Zufall. Die Keeperin stand mehr im Fokus, als das geplant gewesen war – und sicherte ihrem Team so einen wichtigen Heimsieg. Trotz einer Leistung, die nicht immer den Aufstiegsambitionen entsprach.

„Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel“, sagte Nico Schneck, der Trainer der VfB-Frauen. Aber, betonte er: „Effizienz vor dem Tor ist auch eine Qualität.“ Und die hatte seine Mannschaft gezeigt. Und hat damit weiter beste Chancen, in den kommenden Wochen den Aufstieg in die erste Liga perfekt zu machen.

Gegen den Tabellenvierten aus Meppen erzielte in der zwölften Minute Nicole Billa die Führung. Danach tat sich das VfB-Team vor 1247 Zuschauern aber schwer, das Spiel unter Kontrolle zu halten. Die Gäste kamen zu Chancen, die immer wieder Kiara Beck entschärfte. In der 54. Minute erzielte Maximiliane Rall das 2:0.

Durch den Erfolg verteidigte der VfB die Tabellenführung vor dem weiterhin punktgleichen SC Sand. Dritter mit fünf Punkten Rückstand bleibt der 1. FSV Mainz 05. Drei Partien stehen noch aus, ehe klar ist, welche beiden Teams in der kommenden Saison im Oberhaus spielen dürfen. Für die VfB-Frauen steht am kommenden Sonntag das Auswärtsspiel beim VfL Bochum an.

Erfreulich neben dem Ergebnis am Sonntag: Kapitänin Jana Beuschlein feierte nach Mittelhandbruch ihr Comeback. Sie wurde in der 68. Minute eingewechselt.