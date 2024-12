Erstmals in dieser Saison könnten für ein Heimspiel des VfB Eintrittskarten in den freien Verkauf gehen. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist und in welchen Blöcken noch Plätze frei sind.

David Scheu 14.12.2024 - 10:00 Uhr

An Tickets für die Partien des VfB Stuttgart zu kommen, ist in dieser Saison keine ganz einfache Sache. Sämtliche Heimspiele – in der Bundesliga, in der Champions League, im DFB-Pokal – waren bislang während der Verkaufsphase für Mitglieder ausverkauft. Mehrfach entschied sogar das Los über die Zuteilung, etwa in der Königsklasse oder beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Einen freien Verkauf gab es bislang noch nicht.