Benjamin Pavard steht mit Inter Mailand im Finale der Königsklasse – und ist längst nicht der einzige Ex-VfB-Profi, der in Italien sein Geld verdient. Manche sind wichtige Eckpfeiler bei ihren Teams, andere haben einen schweren Stand.

Maximilian Gropp 07.05.2025 - 13:33 Uhr

Am Mittwoch Abend gelang Inter Mailand in einem mitreißenden Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona (4:3 n.V.) der Einzug in das Finale der Champions League. Mitten in den Feierlichkeiten: ein gewisser Benjamin Pavard. Der ehemalige Stuttgarter verfolgte das Spiel verletzungsbedingt abseits des Platzes. Neben Inter Mailand ist auch die AC Florenz noch auf europäischer Ebene vertreten. Zum Vergleich: Keine der acht teilnehmenden Bundesliga-Mannschaften erreichte in dieser Saison das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs. Sportlich gesehen ist die Serie A für viele auf Augenhöhe mit der ersten deutschen Liga.