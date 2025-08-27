Fünf VfB-Profis sind für die Nationalelf nominiert – ein Name fehlt

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die anstehenden Länderspiele benannt – dazu gehören auch fünf Stuttgarter. Einer fehlt etwas überraschend.

Carlos Ubina 27.08.2025 - 17:14 Uhr

Die Fußballsaison hat erst begonnen, doch der Blick des Bundestrainers richtet schon auf den Höhepunkt am Ende: die Weltmeisterschaft 2026. In knapp neun Monaten ertönt in Amerika der erste WM-Anpfiff und Julian Nagelsmann sucht die passenden Spieler. Für die anstehenden Qualifikationspartien hat er nun in Frankfurt seinen Kader benannt. Vom VfB Stuttgart gehören Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller, Jamie Leweling und Nick Woltemade dazu. Nicht dabei ist dagegen Deniz Undav.